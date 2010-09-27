Павел Зибров дал концерт в исправительной колонии

20 сентября народный артист Украины Павел Зибров, по приглашению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Нины Карпачовой, посетил городок Самбор Львовской области, где находится одна из самых больших в Украине исправительных колоний для мальчиков-подростков. Между тем, в Самборской колонии тоже нашлось немало талантов: специально для гостей 20 юных артистов подготовили праздничный концерт — музыкальные, танцевальные, театральные номера. Больше всех певца Павла Зиброва поразил музыкальный дар 18-летнего парня, чей баритон и хорошие внешние данные смогли бы обеспечить ему успешную эстрадную карьеру. Как оказалось, талантливый юноша осужден за убийство отчима, совершенное в попытке защитить себя и свою мать от жестоких побоев. На рассмотрении этого дела в сельском суде не было даже адвоката: несмотря на факт самозащиты, мальчик был осужден на 7 лет и попал в Самборскую колонию 4 с половиной года назад. Народный артист Украины Павел Зибров, поддержал уполномоченную по правам человека Нину Карпачову, заявившую, что добьется пересмотра дела и досрочного освобождения одаренного мальчика. После концерта колонистов, своим выступлением собравшихся порадовал и Павел Зибров. Певец исполнил свои известные шлягеры, из которых настоящим гимном вечера стал стилизованный под казацкую вольную песню хит «У нас все є», где есть слова о том, что «Є-є в нас доля, і є в нас воля». Ведь для каждого воспитанника Самборской колонии самое главное — это вера в то, что впереди — свобода, а значит — шанс найти новую судьбу.