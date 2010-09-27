Музыканты группы NoraLasso сняли Малышку на пляже

Участники украинского поп-рок-бэнда NoraLasso самостоятельно сняли новый клип на песню «Малышка» по мотивам ночного кошмара басиста группы. Молодые романтики из NoraLasso – группы, ставшей открытием телешоу «Свіжа кров» на канале М1 – недавно сняли свой 7 по счету видеоклип на песню «Малышка». Эта романтичная электронно-гитарная баллада о прощании с любовью и расставании с мечтой получила большой резонанс после исполнения в эфире М1, и сейчас лидирует по количеству прослушиваний на странице группы в сети My Space.