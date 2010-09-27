Над группой «Пара Нормальных» проводят эксперименты в Интернете

В прошлую пятницу на одном из самых популярных порталов украинского Интернета стартовал экспериментальная промо-кампания нового клипа группы «Пара Нормальных». За три дня видео «История любви» просмотрело более 80 000 уникальных пользователей сайта. Перед запуском или скачиванием любого файла, размещенного на портале, каждый пользователь увидит пре-ролл рекламу клипа «История любви», от которой всего за один клик при желании сможет попасть на профайл группы «Пара Нормальных» на сайте EХ.ua, где не только можно полностью посмотреть видеоклип, но и оставить свой комментарий. Кроме этого, баннер видеоклипа «История любви» появился на главной странице ресурса.