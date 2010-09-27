«Уолл-Стрит. Деньгине спят» - лидер кинопроката

Режиссером сиквела, как и первого «Уолл-Стрит», стал Оливер Стоун, а главную роль вновь сыграл Майкл Дуглас, к которому на этот раз присоединился Шиа Лабеф. В премьерный уикенд фильм заработал 19 миллионов долларов в кинотеатрах США и Канады. На втором месте по кассовым лидерам - анимационный фильм «Легенды ночных стражей 3D», снятый режиссером Заком Снайдером. Лента заработала 16,3 миллиона долларов. Боевик «Город воров» Бена Аффлека, занимавший на прошлой неделе первое место, сместился на третью позицию. 24-26 сентября фильм заработал чуть более 16 миллионов долларов, общие сборы «Города воров» за две недели в североамериканском прокате - 49,1 миллиона долларов. Еще одна премьера недели - романтическая комедия «Снова ты» - заработала в первые выходные в североамериканском прокате 8,3 миллиона долларов и разместилась на пятой строчке. Школьная комедия «Легкомысленная», которая занимала неделю назад второе место по сборам, потеряла две позиции в списке кассовых лидеров. Заработав за уикенд 10,7 миллиона долларов, комедия разместилась на четвертой строчке.