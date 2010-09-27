Даша Астафьева купила пентхауз

Участница группы NikitA активно занялась ремонтом в новых апартаментах. «Я наконец купила себе загородный пентхауз, и сейчас занята его благоустройством. Это шикарный двухэтажный пентхауз с четырьмя комнатами, он находится в лесу за городом. Купила я его еще перед Новым годом», - рассказывает Астафьева. «Сумма не такая и большая, как я себе до этого представляла. Он стоит дешевле, чем квартиры в центре. Я очень долго на него собирала: все деньги, заработанные в модельном и музыкальном бизнесе, откладывались именно на квартиру», - говорит певица. По словам Даши, ремонт уже на финишной прямой, и она сейчас активно занимается подбором штор, мебели и посуды. Кстати, как призналась модель, живет она не одна: «Ко мне переехал мой младший брат Женя. Он помогает мне во всех вопросах, связанных с ремонтом». Но от идеи купить квартиру в центре Киева Даша не отказывается. «Я хочу купить маленькую квартиру в центре, но немного позже. Про нее никто не будет знать, туда я буду приходить сама и отдыхать от всех», - говорит Даша.