Агутин отличился на свадьбе Николаева

Певец, прибывший на торжество без Анжелики Варум, провел полвечера в компании дамы, никак не похожей на его жену. Очаровательная брюнетка, которую Агутин не выпускал из своих объятий была давняя подруга Леонида по имени Елена, сотрудница балета «Тодес». Лена прибыла на свадьбу Николаева в компании своего спутника, но все то время, пока Агутин развлекался без жены, она проводила с ним. От бесед по душам и веселых разговоров дело быстро дошло до откровенных объятий и поцелуев. Гостье торжества компания известного певца явно была по душе - к тому же красное вино и виски, которые официанты подносили парочке с завидной регулярностью, добавляли вечеру особой атмосферы. К финалу празника в зале появилась Анжелика Варум. Уже через полчаса она уговорила изрядно подвыпившего мужа отправиться домой. Пройдясь по красной ковровой дорожке под ручку с женой и едва закрыв дверцу своей машины, Агутин тут же взял в руки мобильный телефон. По старой традиции супруги сели в разные авто и разъехались по домам.