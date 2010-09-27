Лохан лишилась уже второй роли за год

Линдсей лишилась роли в романтической комедии «Одна ночь с тобой». Главная героиня - молодая актриса из Голливуда по имени Никки, чья репутация серьезно страдает из-за нескольких громких скандалов. Чтобы спасти актерскую карьеру Никки, агент записывает ее в число участников реалити-шоу. Продюсер и сценарист фильма Ричард О'Салливан заявил, что роль Никки была написана специально для Лохан. Но в июле 2010 года Лохан отправилась в тюрьму за нарушение условий испытательного срока, назначенного ей в 2007 году за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Тогда же создатели фильма «Одна ночь с тобой» решили предложить роль Никки кантри-исполнительнице Тэйлор Свифт. Тем не менее певица отказалась от роли из-за напряженного концертного графика. 24 сентября Лохан вновь попала в тюрьму. Она в очередной раз нарушила испытательный срок: один из тестов на содержание в крови наркотиков и алкоголя дал положительные результаты. Создатели картины решили окончательно отказаться от кандидатуры Линдсей и вновь предложить роль Тэйлор Свифт. В апреле 2010 года Линдсей также лишилась роли в комедии «Другая сторона», режиссера Дэвида Майклса. Персонажа Лохан в фильме сыграет актриса Оливия Тирлби.