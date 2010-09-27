Духи от Кристины Орбакайте

Появится новый утонченный аромат, доступный и людям среднего класса, - рассказали в компании, с которой певица заключила контракт по выпуску именного парфюма. «Кристина лично принимала участие в создание этого парфюма. Она не только разбирается в модных тенденциях, у нее есть чувство меры и вкуса, поэтому нам очень легко было с ней работать», - говорят специалисты. Аромат от звезды появится на прилавках магазинов, возможно, уже этой зимой. Говорят, что результат оправдал все ожидания Кристины. Созданным «парфюмерным букетом» певица осталась довольна.