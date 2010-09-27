В свет вышло новое интервью с Джоном Ленноном

Американское издание Vanity Fair опубликовало на своем сайте интервью, якобы данное Леннононом в августе 2010 года. Авторы представили, что Леннон не погиб в 1980 году после нападения Марка Чэпмена. Согласно фантазии редакторов журнала, врачи спасли жизнь музыканта, однако ему понадобились четыре операции, за которыми последовал продолжительный период реабилитации. В 1983 году Джон развелся с Йоко Оно. В 1987 году распавшиеся в 1970-м The Beatles воссоединились и выпустили новую пластинку, получившую название «Everest». Известно, что именно так «Битлы» хотели назвать свой альбом 1969 года «Abbey Road». Согласно интервью, в настоящее время Леннон проживает в имении, расположенном в 160 километрах от Нью-Йорка. Впервые за 27 лет он готовится выступить вместе с Оно. Принять участие в концерте ее проекта Plastic Ono Band. Шоу будет состоять из двух отделений: в первом прозвучат песни самой группы, а во втором ожидаются сюрпризы, включая «какой-нибудь странный кавер на Oasis». Два выступления Plastic Ono Band действительно состоятся в Лос-Анджелесе 1 и 2 октября. В концерте вместе с Йоко Оно на сцену поднимутся Шон Леннон, Леди Гага, RZA, Игги Поп и участники Sonic Youth. Ко дню рождения Джона Леннона приурочена публикация материала в Vanity Fair. 9 октября музыканту исполнилось бы 70 лет.