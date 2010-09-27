Леди ГаГа ходит по улице в трусиках

В субботу Леди ГаГа посвятила весь день своему бойфренду Люку Карлу. Вместе парочка гуляла по родному Нью-Йорку, попивая на ходу кофе. На этом все тривиальное заканчивается. Ведь для пешей прогулки по шумным улицам ГаГа, выбрала весьма оригинальный наряд. Точнее – почти полное его отсутствие. Папарацци сняли ее в черном боди, поверх которого была надета лишь кожаная курточка-«косуха». При этом певица не удосужилась надеть даже чулки. Она обула лаковые туфли от Кристиана Лубутена на босую ногу. И покачивающейся походкой шагала в непонятном направлении. Любовник в обычных серых джинсах, футболке и кроссовках смотрелся рядом с эпатажной артисткой весьма невзрачно. Незадолго до этого звезда посетила дом престарелых, куда оделась в стиле Хиллари Клинтон. И даже укладку сделала, как у Госсекретаря США. Но эти наряды, конечно, не сравнятся с «платьем из отбивных», которое, по словам дизайнера Франка Фернандеса, сделано из натурального мяса. Правда, за него американцы назвали Леди ГаГа самой безвкусной звездой. фото korrespondent.net