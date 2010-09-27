Потап был мачо с 11-классницами!

В то время, как на близящемся празднике, посвященном Дню учителя, звезды будут поздравлять своих педагогов, Потап сам будет принимать поздравления. Ведь он не только учился на педагога, но работал в школе учителем. «Я был очень мягким учителем с первоклашками, очень трепетным и понимающим с третьими классами, был затейником и шутником с пятыми, терпеливым наставником с семиклассниками, ну и мачо с 11-классницами» - делится своим профессиональным опытом экс-преподаватель, а ныне певец и продюсер Потап с читателями журнала «Телескоп» в свежем номере издания, который выйдет в продажу 29-го сентября.