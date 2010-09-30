Жена Николаева - беременна?

Наконец сбылась мечта обычной девушки из Екатеринбурга, которая сумела покорить сердце «одинокого Дельфина». Юля Проскурякова стала законной женой Игоря Николаева. Но почему свадьба состоялась именно сейчас? Конечно, говорили об этом событии уже давно, но Николаев мог и дальше откладывать официальное бракосочетание. Быть может, у жениха и невесты были свои причины для спешки? В день свадьбы папарацци видели Юлю в обтягивающем спортивном костюме, не скрывавшем ее форм. Или это белый цвет добавляет объемы, или невеста от переживаний поправилась, или же у нее округлился животик по каким-то другим причинам. Свадебный наряд был скроен так, что область талии деликатно скрывалась то накидкой, то довольно широким корсетом. Сказать что-либо наверняка пока сложно. Быть может, у Юли просто такая фигура, ведь еще пару лет назад влюбленным предрекали скорое пополнение как раз из-за странной формы животика Юли. Впрочем, тогда Николаев на ней не женился, а сейчас - да. Что уже заставляет задуматься...