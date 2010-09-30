Дети Синди Кроуфорд - будущие супермодели

Сын супермодели Синди Кроуфорд очень привлекательный мальчик. Правда, раньше истинную красоту Пресли оценить было трудно из-за длинных волос, которые он наотрез отказывался состригать. И вот, наконец, паренек подрезал длинные локоны. Тут-то все и ахнули! Семейство Кроуфорд было замечено вечером у ресторана. Модель и ее муж Рэнди Гербер вывели «в свет» 11-летнего сына Пресли и 9-летнюю дочку Кайю. Ранее пресса уже подмечала, что девочка настолько красива, что, став взрослой, может затмить свою мать. Пресли тоже досталась по наследству модельная внешность. Раньше над мальчиком подтрунивали, что с длинными волосами он похож на девчонку, зато теперь он выглядит мужественней и привлекательней! Вполне возможно, что Пресли в будущем тоже выйдет на подиум. Во всяком случае, когда пареньку было всего десять, он был признан самым красивым «звездным» ребенком.