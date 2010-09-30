В сауне вас ждут «Поющие трусы»

В Москве сняли шестой клип «Сауна» украинской группы «Поющие трусы». Как рассказали участницы проекта, поначалу их было пять, потом семь, а теперь они поют вшестером. Сначала девушки были затянуты в кожу, потом сменили кожаный прикид на не менее сексуальные платья, а под конец вышли замотанными в простыни с банными вениками в руках. Ближе к завершению съемок, на огонек заскочил Егор Кончаловский. Он немного пообщался с режиссером клипа, а потом наблюдал за происходящим на сцене. Съемки продолжались больше 9 часов. В Киеве у них нагрузка была гораздо выше - при съемках других клипов им приходилось укладываться в сжатые сроки, бегом. А в Москве все прошло без спешки, стрессов, в очень приятной атмосфере.