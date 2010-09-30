Пугачева не платит своим рабочим

Примадонна российской эстрады задолжала строителям 150 тысяч долларов за ремонт хором в центре российской столицы. Алла Борисовна, находящаяся в полном рассвете сил и известная своей светлой головой, как оказалось, страдает забывчивостью. Еще весной Максим Галкин подарил своей возлюбленной на день рождения новую квартиру на Лубянке. Алла Борисовна сразу же начала обустраивать апартаменты по своему вкусу. Ремонт наконец-то завершен, квартира сдана под ключ. Однако Пугачева не торопится расплачиваться с рабочими, в сжатые сроки выполнившими «звездный» заказ. «Строители рассказали, что уже несколько недель им не выплачивают деньги. Причем задолжали им не только за работу. Насколько я знаю, они еще свои деньги за часть стройматериалов отдали», – поделился охранник элитного дома Александр.