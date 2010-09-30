В тюрьме умер отец Кэти Топурия

Отец солистки группы «А-Студио» Кэти Топурия, известный вор в законе Андро Топурия был найден мертвым в ночь с 21 на 22 сентября. Криминальный авторитет отбывал наказание в колонии в республике Марий-Эл. В июле Никулинский суд столицы приговорил отца Кэти к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Причиной смерти стала передозировка наркотиков. Он страдал тяжелой наркотической зависимостью. Уроженцу Тбилиси Топурии было 50 лет. Иногда он пользовался фамилией Санодзе. До этого заключения, у отца певицы неоднократно были проблемы с законом. Так, в 1980-м он отсидел 15 лет за убийство, а в 1996-м – 6 месяцев за нанесение тяжких телесных повреждений и незаконное хранение оружия. Сама Кэти утверждала, что не будет разрывать с отцом отношений, хотя знала, что у него были проблемы с наркотиками, и думала, что он от них избавился. Кстати, поговаривают, именно друг ее папы, «вор в законе» Алик Карцивадзе через свою жену-продюсера «пропихнул» девушку на эстраду.