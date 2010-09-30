Киркоров – отец?

Все лето не смолкали слухи о будущем отцовстве Филиппа Киркорова. А после того как в Интернете просочилась информация о том, что звезда российской эстрады ждет рождения своего первенца, певец перестал скрывать этот факт. Поводом для подобных слухов послужило то, что на протяжении долгих лет в семье знаменитого певца стоит вопрос о продолжении рода Киркоровых. Мамой ребенка Филиппа Киркорова является россиянка Анастасия Кашникова, о которой сам певец никакой информации не сообщал. По некоторым данным, девушка является только лишь суррогатной мамой наследника певца. Но, тем не менее, эту пару неоднократно видели вместе на светских приемах. Анастасия Кашникова родила дочь. Девочка появилась на свет в американской клинике, мать и ребенок чувствуют себя отлично. Между тем желтая пресса пытается выкрутиться из этой ситуации и сваливает всю вину на Баскова, который якобы первым сообщил об отцовстве артиста. Теперь раздувается новая «сенсация» из того, что именно Филипп оплатил пребывание Насти в клинике. Но те, кто с ним знаком, в такой ситуации не видят ничего странного. Друзья певца знают, что он очень отзывчивый человек и дорожит дружбой. Киркоров сделал подарок жене своего давнего друга, в этом нет ничего удивительного. И, как бы не хотелось журналистам раздуть из этого скандал, отчество у малышки не Филипповна, а Александровна.