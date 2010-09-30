Михалкова ограбили!

Воры залезли в квартиру к сыну знаменитого режиссера Никиты Михалкова и украли два кольца. Одно из драгоценностей было с фамильным гербом семьи. Квартира, где живут Артем Михалков со своей женой Дарьей, пустовала всего несколько часов - звездная чета разъехалась по делам. Первой в квартиру вернулась жена Михалкова. Женщина обнаружила вскрытые двери и пропажу драгоценностей – ее обручального кольца известной ювелирной марки и мужской перстень с печатью в виде фамильного герба Михалковых. Она тут же обратилась с заявлением в милицию. «Женщина сразу же написала заявление. Рядом с кольцами лежали дорогие часы, деньги. Но их почему-то не тронули. По этому факт пропажи колец напугал семью не так сильно, как тот факт, что грабители зачем-то разбили детские игрушки», - рассказали в ОВД «Тверское». Сейчас милиция устанавливает обстоятельства пропажи двух колец из квартиры сына Никиты Михалкова в центре Москвы. Они уже просмотрели видео с камер наблюдения, установленных в подъезде. В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба. Примерно она составляет 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.