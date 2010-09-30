У Собчак проблемы с лицом

Ксения Собчак, которая в последнее время старается усиленно следовать имиджу солидной дамы, удивила своим внешним видом гостей, собравшихся на очередные «Пионерские чтения». Появилась Ксения на мероприятии в строгих очках и с простой укладкой. Она избавилась от начеса, который красовался на ее голове в последнее время, и надела элегантные украшения. В общем, теледива выглядела бы прекрасно, если бы не предательский огромный прыщ, красневший на ее подбородке. Светская львица сделала все, чтобы скрыть дефект. Однако предательское пятно на подбородке все равно привлекало всеобщее внимание. Но телеведущая мужественно прочитала перед присутствующими свою новую колонку, всем своим видом показывая, что дисциплина – прежде всего: лучше уж пожертвовать имиджем гламурной дивы, чем сорвать своей неявкой важное общественное мероприятие. Тем более, что в этот раз среди прочих гостей на чтения явился один из самых завидных холостяков-олигархов – миллионер Михаил Прохоров. А тема дискуссии завязалась самая самая что ни на есть актуальная - беседовали о пьянстве. «Я вообще пьяных не люблю. И пить не люблю - у меня от этого голова болит, туловище опухает и бессонница. Проблема в другом - что при всей моей нелюбви к пьяным они меня окружают и даже, кажется, сжимают круг. На телевидении все операторы и режиссеры бухают. Бухают женщины, чтобы как-то оставаться в одной реальности с пьяными мужиками. Короче, бухают все. А что мне делать? Мой питерский друг Юрий Рытник уже выдвинул версию о том, что я так долго не выхожу замуж, потому что у меня не бывает пьяных случайных связей», - завела разговор Собчак.