Земфира усыновит малыша ради мамы

За последние несколько лет семья звезды потеряла много близких. Умерли братья Земфиры и отец. Убитая горем мать осталась одна в квартире в центре Уфы. Женщина замкнулась в себе и это заставляет очень сильно переживать артистку. Земфира уже твёрдо решила перевести маму в Москву, где сейчас живёт сама. Но певица понимает, что огромную часть своего времени проводит на студии и решая многочисленные вопросы связанные с карьерой, а маме, которая привыкла заботиться о больном отце, нужно кому-то отдавать свою любовь и внимание. Именно по этому Земфира решила взять из детского дома мальчика. Артистка уже побывала в одном из детских домов Подмосковья. Она привезла игрушки, поинтересовалась нуждами учреждения и побеседовала с двумя мальчиками. Пятилетний малыш из Башкирии привлёк внимание артистки. У малыша нелёгкая судьба: его отец, находясь в алкогольном опьянении, сильно избил мать, которая скончалась от полученных травм. Сам же отец лишён родительских прав и отсиживает срок за убийство в тюрьме.