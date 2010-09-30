Тэйлор Лотнер будет сниматься голым

Радостная новость для поклонников Тэйлора Лотнера: после окончания работы над триллером «Похищение» 18-летняя звезда примет участие в съемках экранизации комиксов про супергероя Стретча Армстронга. Как рассказал каналу MTV сценарист Николас Столлер, они сделают все возможное для того, чтобы главный герой не одевал верх на протяжении фильма! «Работать с актером, которого все вокруг обожают, очень захватывающе, - рассказал Ник. - Это нечто, когда парень выходит на люди: я никогда раньше не видел, чтобы одного человека моментально окружала такая толпа людей! Они боготворят и жаждут его! Как я могу обмануть их ожидания? Конечно, в фильме они увидят его во всей красе. В реальности Тэйлор Лотнер просто хорошенький мальчик, смешной, открытый. При этом он силен и обладает фантастически сложенной фигурой. Тэйлор идеально подходит под наш сценарий, он просто находка для студии, решившей снять историю о супергерое». Ник Столер также признался, что его очень увлекла идея адаптации полной мифологии Stretch Armstrong. В фильме будет отражена реальная история супергероя, и еще продумано его прошлое. Режиссером картины будет Роб Леттерман.