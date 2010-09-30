Виталий Козловский сорвал голос

3 октября, на телеканале ТЕТ стартует музыкальная программа «Звезды против караоке». В новом шоу каждый украинец может помочь отечественным знаменитостям спеть любимую песню. Только в этой программе вы сможете увидеть, как звезды поют песни своих коллег. В шоу принимают участие две звездные команды, а также «певцы» из народа, у которых в большинстве случаев нет ни голоса, ни слуха, но есть самое главное - желание петь от всей души. Чтобы заработать больше баллов, звездные участники должны раньше соперников угадать, какую песню исполняет певец-караоке. «Мне очень понравилось работать на этом шоу. Прекрасная команда, замечательные, талантливые гости. Немного подготовки и я ведущий шоу! Сейчас меня ждут репетиции с музыкантами для сольного концерта, который состоится 19 октября в Октябрьском дворце, но после съемок «Звезды против караоке», я сорвал голос. Так как каждая программа была очень эмоциональной, и мне приходилось говорить по 8-9 часов в день, можно сказать, что я не рассчитал свои силы, и на первых программах очень громко говорил и пел вместе с участниками все песни », - поделился Виталий Козловский.