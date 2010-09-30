Онопко хочет замуж за богатого

В начале года 23-летняя звезда подиума собиралась замуж. Но позже Онопко и Онищенко разошлись, так и не оформив отношения. Снежана признается, что она просто не готова к семейной жизни. «Мне казалось, что я очень хочу замуж. Но когда подошел срок, я не смогла. Мне кажется, что я не готова перейти этот барьер», - рассказала модель. Онопко – девушка при деньгах. Так, говорят, за участие в показах она получает десятки тысяч долларов, а за рекламные контракты - суммы с шестью нулями. Так что и мужчину себе Снежана хочет соответствующего. «Я должна его уважать. А если он бедный, то за что его уважать? Он, конечно, может быть талантливым художником. Но, как говорят, если ты такой умный, то почему такой бедный?», - говорит модель.