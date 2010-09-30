Австралию ждут «скачки» в бикини

В Австралии решили учредить новое соревнование - забеги девушек в купальниках-бикини. Мероприятие проведут на ипподроме, а организовано оно будет по принципу лошадиных скачек. Впервые «скачки» пройдут в городе Голд-Кост, который расположен в юго-восточной части австралийского штата Квинсленд и является центром водного туризма континента. Турнир состоится незадолго до открытия будущего летнего сезона скачек. По задумке организаторов, в «скачках» девушек в бикини примут участие по меньшей мере 150 «спортсменок». Они будут бегать по ипподрому в купальниках и кроссовках. Призовой фонд соревнования составит пять тысяч австралийских долларов (около 4,8 тысячи долларов США). «Когда вы слышите о Голд-Косте, вы сразу же думаете о пляжах, девушках и бикини. В общем, появление нового соревнования просто напрашивалось. В конце концов, во многих австралийских городах проходят подобные веселые забеги - то спринт с пивными кружками, то бега невест в туфлях на каблуках. Мы решили сделать что-то вроде этого», - пояснил глава местного клуба - организатора скачек.