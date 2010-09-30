Лохан продаст свои тюремные фотографии

Скандальная актриса решила еще и подзаработать на своей дурной славе. Недавно осужденная за злоупотребление алкоголем и наркотиками актриса Линдси Лохан, едва почувствовав свободу, мгновенно выставила на продажу все свои снимки. На этих фото она изображена с браслетом на ноге, контролирующим ее действия. «Линдси обзвонила все фотоагентства, пытаясь за 10 тысяч долларов продать свои снимки. Все большие центральные агентства ей отказали, и в итоге ей пришлось остановиться на самом маленьком и скинуть цену», - рассказал источник.