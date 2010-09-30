Грановская весит, как подросток

За последние три месяца Надя сбросила 10 килограммов! Результат китайской пытки, которую певица устроила своему организму, Надя продемонстрировала на очередной съемке шоу «Лед и пламень», где она выступает в паре с фигуристом Петром Чернышевым. Визитная карточка Грановской, упакованная в концертный бюстгальтер, осталась на месте, а вот остальные части тела уменьшились в размерах вдвое. Фигуре Надежды прежде могла позавидовать любая манекенщица: при росте 171 сантиметр она с достоинством хвастала объемами 98-62-88. Теперь аппетитное некогда тело звезды можно описать другими цифрами: из 12 пар ребер можно легко разглядеть около шести из них - настолько Грановская истощала. Сейчас Надя стала весить как подросток - 45 килограммов. Год назад, готовясь к аналогичному танцевальному шоу на другом канале, звезда сдулась на глазах, как воздушный шарик. Певицу не всегда узнавали даже коллеги со съемочной площадке. «На тренировках и съемках - ни до, ни после, Надя никогда не ест, застать ее с вилкой и ножом невозможно, пьет только минеральную воду, - рассказали сотрудники проекта «Лед и пламень». Врачи говорят «нельзя», а Наде, судя по всему, и некогда. Певица живет на два города - репетирует (кстати, с другим партнером) в Киеве, там же живет и ее возлюбленный, бизнесмен Михаил Уржумцев. По словам друзей Грановской, именно из-за того, что трехлетний роман с ним так и не приводит Надежду в загс, она и переживает, преднамеренно худея не по дням, а по часам.