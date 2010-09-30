Астафьева знает, что в «А.Р.М.И.И.» есть секс

Секс-символ Украины, России и Америки дала мастер-класс новой солистке группы «А.Р.М.И.Я» Вере Варламовой. Прямо на съемочной площадке нового клипа денс-пятерки на песню «Алло, Алло» Даша Астафьева учила Веру, как выглядеть в кадре сексуально. «Я узнала, что продюсер изнуряет Веру диетами. Я против! Я настаиваю, что Вера Варламова – новый секс-символ, и в «А.Р.М.И.И» есть секс!» - говорит солистка группы NikitA Даша Астафьева. «В Вере кипит горячая грузинская кровь. Я вижу в ней ту сексуальность и страсть, которая присуща только нашему народу», - сказала Юля Кавтарадзе. По сюжету солистки группы «А.Р.М.И.Я» играют в гольф на поле киевского гольф-клуба «Гольфстрим», параллельно борясь за внимание красавца-тренера, роль которого сыграл Андрей Боечко, Член правления Федерации Гольфа в Украине и пресс-секретарь Министра Финансов. Певицы щеголяли по идеально ровным газонам в сексуальных микро-юбочках, открытых маечках и на высоченных каблуках. В финале клипа зрители увидят солисток группы «NikitA» Дашу Астафьеву и Юлю Кавтарадзе. Но какую роль певицы сыграли в новом видео группы «А.Р.М.И.Я» станет известно в день премьеры клипа, которая состоится в Интернете 1 октября, а также на музыкальных телеканалах.