Сати Казановой сделали предложение

Перемены в жизни бывшей участницы группы Фабрика обрушиваются на нее напористой лавиной. Девушка, летом этого года пустившаяся в сольное плавание, возможно, в скором времени утратит статус одной из самых завидных невест России. Один из давних товарищей 27-летней певицы на днях преподнес ей крайне неожиданный подарок. Вечер в ресторане, который планировался как встреча старых друзей, обернулся для Сати Казановой предложением руки и сердца. «Я не хочу называть имени молодого человека. Подарок я пока приняла, но он дал мне время подумать над столь ответственным шагом. Я пока не уверена, что готова к нему», - рассказала Сати. Сати ни разу не была замечена в звездных романах и вообще старалась держать свою личную жизнь за семью печатями. Сейчас для нее в приоритете выступает работа.