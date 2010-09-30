Участницы ABBA воссоединяются

Бывшие вокалистки квартета ABBA Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад планируют объединиться для студийной работы. ABBA была создана в 1972 году. Широкую известность она получила в 1974 году, когда песня «Waterloo» заняла первое место на конкурсе «Евровидение». За свою карьеру коллектив опубликовал восемь студийных альбомов. Последний – «The Visitors», вышел в 1981 году. Последнее выступление ABBA состоялось в декабре 1982 года, а уже со следующего года участники проекта начали строить сольные карьеры. Позже Бенни Андерссон и Бьерн Ульвеус, двое из четырех участников ABBA, занимались совместными проектами. В частности, они написали музыку к постановке «Chess». Однако Фельтског и Лингстад вместе не работали. В марте 2010 года группа ABBA была включена в Зал славы рок-н-ролла. На торжественную церемонию в Нью-Йорк приехали Лингстад и Андерссон. Анни-Фрид тогда сообщила, что не планирует вновь работать с Фельтског. Однако за прошедшие полгода точка зрения певицы изменилась. Информации о том, каким будет совместный проект и когда Фельтског и Линстад начнут работать вместе, пока нет.