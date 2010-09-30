Седакова и Логинов заставили плакать даже Вайкуле

Во время исполнения дуэтом композиции Анны Герман «Нежность» на глазах у зрителей выступали слезы. В этот понедельник в эфир телеканала «1+1» вышел второй эпизод шоу «Зірка+Зірка». Были получены первые оценки от многоуважаемого жюри, и выбыла первая звездная пара – Елена Перова и Георгий Хостикоев. Накал страстей, и первые разочарования. Самая романтическая пара проекта – Виктор Логинов и Анна Седакова вызвала шквал эмоций у зрителей и телезрителей, но при этом была несправедливо оценена жюри. Для выступления ребята выбрали лирическую композицию из кинофильма «Три тополя на плющихе» - «Нежность». Пара пережила каждое слово. Аня сама чуть не плакала, голос дрожал. А на большом экране демонстрировали лица людей, которые ушли из жизни в этом году – Галкин, Трахтенберг, Янковский, Абдулов…Публика, присутствующая на съемках, не сдерживала слез. Расплакалась даже Лайма Вайкуле. «Я благодарна Вам, ребята, что смогла вновь увидеть лица людей, которых я очень уважала и любила. Вы меня растрогали», - заметила Лайма. А Потап опешил от того, насколько Логинов вжился в роль. «Я не верил, что Гена Букин, может быть таким. Ты глубокий драматургический актер и певец. Вижу, что Аня в тебе рассмотрела совершенно другие качества…» Несмотря на положительные отзывы, пара получила только один высший бал – 10 – от Лихуты. Все остальные оценили пару на 9.