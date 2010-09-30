Лорак «потянуло налево»

С недавнего времени певицу потянуло на дуэты. В прошлом году Ани «уличили» в дуэте с российским певцом и актером Тимуром Родригесом. Парочка до сих пор со сцены убеждают зрителя, что они друг для друга «не просто увлечение». Но не тут то было – на этом похождение Лорак «налево» не закончились. Вскоре певица споет с еще одним зажигательным красавчиком – Сергеем Лазаревым. Свой новый хит звезды презентуют во время съемок музыкального проекта «Песня года», которые состояться 30 сентября, в 18.30 во дворце «Украина». На сцену «Песни 2010» также выйдут Таисия Повалий, Вера Брежнева, Потап, Настя Каменских, Тина Кароль, Alyosha, Ирина Билык, Ольга Горбачева, Наталья Могилевская, Светлана Лобода, «ТИК», «Алиби», Алена Винницкая и многие другие звезды.