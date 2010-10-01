Леди Гага и Шер споют вместе

Звезды познакомились на церемонии вручения премий MTV VMA 2010 в Лос-Анджелесе 12 сентября. Леди Гага получила восемь премий, в том числе и в основной номинации «Лучшее видео года». Эту награду ей вручила именно Шер. Певицы сразу же нашли общий язык, так как их объединяют необычный подход к выбору одежды, чувство юмора по отношению к самим себе и активное участие в борьбе за права секс-меньшинств. Шер и Леди Гага обсудили возможность проведения совместного концерта. Они также не исключают возможность записи студийного материала. 64-летняя Шер за свою карьеру успела выпустить 25 сольных студийных альбомов, последний из них – «Living Proof» - был опубликован в 2001 году. В настоящее время певица работает над следующим диском, релиз которого назначен на 2011 год. В дискографии 24-летней Леди Гаги пока что всего два альбома.