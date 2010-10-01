Хайди Клум больше не будет «ангелом»

Хайди Клум больше не будет принимать участие в показах компании Victoria's Secret - одного из крупнейших в мире продавцов женского нижнего белья. Таким образом, 37-летняя Клум не выйдет на подиум в ноябре 2010 года, когда состоится очередное шоу компании. «Все хорошее когда-нибудь кончается. Я всегда буду любить Victoria's Secret. Мне очень нравилось с ними работать, это было чудесное время», - отметила модель. Клум работала с компанией, специализирующейся на женском нижнем белье, последние несколько лет. В 2002 году она получила статус «главного ангела» - ведущей модели фирмы. «Ангелы» Victoria's Secret - это особая команда моделей, которая сотрудничает с компанией на всех уровнях и принимает участие в ежегодных больших показах коллекций фирмы. Наряды «ангелов» дополняются большими крыльями с пухом и перьями. После ухода Клум модной компании придется назначать нового «главного ангела». На освободившееся место претендуют Даутцен Крус, Миранда Керр, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Рози Хантингтон-Уитли, Шанель Иман и Эрин Хитертон.