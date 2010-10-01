Наоми шокировала фотосессией с трупом голого мужчины

Наоми Кэмпбелл продолжает радовать поклонников яркими фотосессиями. Так, новыми эпатажными съемками модель отметила 25-летие своей творческой деятельности. В новом номере журнала Interview Черная Пантера предстала в совсем «антигламурном» образе. На снимках Наоми наряжена в черные кожаные наряды, напоминающие одеяние киллера. В таком виде красотка измывается над трупом мужчины. Действо происходит в заляпанной кровью комнате с кафельными стенами, напоминающей интерьер морга. Что только не делает Кэмпбелл с беднягой! То она душит несчастного, то валит его на пол и прижимает каблуком. Трудно сказать, что чувствует в этот момент «госпожа Доронина», но вот парню явно не позавидуешь.