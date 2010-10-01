Татушка Волкова завидует бывшей «возлюбленной»

Концерт 25-летней Лены, которая давно из смешного подростка превратилась или попыталась превратиться в элегантную леди, в качестве сольной исполнительницы, был омрачен самыми критическими отзывами со стороны бывшей «возлюбленной», пришедшей «поддержать» подругу. «Мне совершенно не нравится то, что делает сейчас Катина. Без меня ее творчество сплошная нудятина, не нужная абсолютно никому», - сообщила Юля. Своими выводами она не преминула поделиться и с самой исполнительницей, которая была оскорблена подобными высказываниями. Хотя слова Юлии и ее поведение все же слегка расходились. Или слезы на ее глазах во время выступления Лены появились от отвращения. Нахлынувшая на долю секунды ностальгия, быстро сменилась у Волковой показной веселостью. Ее настроение разделили и Анфиса Чехова, и Андрей Григорьев-Апполонов. Однако их мнение о проекте Лены коренным образом разошлось с впечатлениями Юли. «Лена стала намного взрослее и основательнее. Меня вообще восхищают люди, которые раскрываются в творчестве», - поделилась Анфиса.