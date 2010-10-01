Солистка «Блестящих» показала работу пластических хирургов

Анастасия Осипова, солистка группы «Блестящие» устроила премьерный показ нового тела на одном из спортивных праздников в Москве. 25-летняя певица показала собравшимся, что она дышит полной и, судя по всему, только что подкорректированной грудью. Конфуз произошел во время награждения сборной Москвы за вторую летнюю Спартакиаду молодежи России - 2010. Настя, с первого дня работы в группе привыкшая к смелым нарядам, на этот раз не рассчитала формулу откровенности: концертный костюм не выдержал напора ее аппетитных форм в тот момент, когда она наклонилась к залу. «По внешнему виду похоже, что Анастасия сделала эндопротезирование молочных желез с подмышечным расположением имплантата. Скорее всего, имплантат носит каплевидную форму. О подмышечном расположении говорит естественная форма верхнего полюса молочной железы», - прокомментировал один из лучших пластических хирургов Москвы Игорь Короткий. Изменение формы или размера груди - нередкое явление в жизни женских поп-коллективов. На хирургическом столе, например, часто оказывались солистки «ВИА Гры» - группы, в которую певицы приходили с первым размером груди, а уходили из нее с четвертым. Сама Анастасия, за плечами которой уникальная школа Анны Семенович по уходу от ответа на вопрос, перемены во внешности никак не комментирует. Ее подружки по группе говорят о пластике куда более свободно.