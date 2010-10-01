Джулия Робертс нашла любовь на Бали

Джулия Робертс в новом фильме играет 32-летнюю Элизабет Гилберт. У нее есть дом, муж, карьера. Ее смело можно назвать успешной женщиной. Но однажды она приходит к выводу, что живет совсем другой жизнью, не такой, о какой мечтала. У нее за плечами болезненный развод и не менее «успешный» роман. И тогда Элизабет берет отпуск на год и отправляется в кругосветное путешествие, которое поможет ей исцелиться, познать себя и открыть для себя другие горизонты. Она рискует всем, что у нее есть, чтобы изменить свою жизнь. Естественно, в течение всего своего путешествия она переживает массу новых эмоций: простую радость итальянской кухни, магическую силу индийских молитв, и в конце концов, обретает целостность и любовь на Бали. фото kino.ukr.net