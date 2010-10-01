Ирина Дубцова интригует

Российская певица прибыла в Украину для записи своей новой дуэтной композиции «Отпусти ее». Главной интригой является имя украинской исполнительницы, которая составит творческий союз с Дубцовой. Композитором и автором слов песни является сама Ирина, знаменитая своими совместными работами с такими российскими звездами, как Полина Гагарина, Жасмин, Алсу, Тимати, Филипп Киркоров и многими другими. Также запланированы съемки одноименного клипа. Режиссером видео, обещающего стать одной из самых громких премьер этой осени, выступит клипмейкер Сережа Ткаченко. «Мне не хотелось бы преждевременно раскрывать карты. Скажу лишь, что дуэт мне составит одна из наиболее перспективных и талантливых молодых исполнительниц в Украине. Кроме того, она моя давняя подруга. Поэтому уверена – наша совместная работа будет не только продуктивной, но и исключительно приятной», – прокомментировала Ирина Дубцова.