Кэтрин Зета-Джонс отказывается от съемок ради мужа

Кэтрин Зета-Джонс прервала свою поездку в Британию. Актриса планировала остаться в Уэльсе на трехдневные соревнования по гольфу Ryder Cup, но вчера она вынуждена была вернуться к мужу, который сейчас лечится от рака горла. Звезда решила повременить с собственной карьерой до тех пор, пока Майкл не поправится. Актриса должна была играть в фильме «My Week with Marilyn» вместе с Мишель Уильямс и Кеннет Брэна. Однако теперь выяснилось, что она отказалась от роли, потому что не хочет надолго уезжать от мужа. В среду, уезжая в Британию, Кэтрин сказала, что Майкл пока не путешествует с ней, потому что проходит курс лечения. «Но он хорошо себя чувствует и здорово держится, он очень сильный». Но, похоже, какие-то обстоятельства, о которых Кэтрин ничего не сообщила, заставили ее вернуться раньше намеченного срока.