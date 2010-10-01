Гари Мур едет в Киев!

Фаны известного музыканта Гари Мура (Gary Moore) ликуйте! 7 октября легендарный гитарист выступит в Киеве. Так-же музыкант посетит Днепропетровск, Харьков и Одессу. Для украинских концертов Мур подготовил программу Greatest Rock Hits Гари Мур – это один из наиболее известных и любимых слушателями нашего земного шара, гитарист. В начале своей творческой карьеры он был участником нескольких знаменитых рок-бэндов (среди которых - Thin Lizzy, Colosseum II и Skid Row), с которыми он работал в 70-е. Имя Гари Мура Gary Moore, стало нынче поистине бренд-нэймом, а исполнительская манера остается абсолютно узнаваемой и неподражаемой, независимо от того, играет ли мэтр хард-рок, металл, романтичные баллады или столь излюбленный им блюз.