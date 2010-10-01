Бритни Спирс и далее не дееспособна

За повседневным бытом и управлением собственностью Спирс, обязан следить опекун и специально назначенный юрист. Такое решение вынесла в четверг судья окружного суда Лос-Анджелеса Рива Гоец. Она провела предметную встречу с поп-дивой, охарактеризовав состоявшуюся беседу «очень милой». Спирс была признана недееспособной в 2008 году. Этому предшествовал развод в 2006 году с мужем - рэппером Кевином Федерлайном и многочисленные загулы в ночных заведениях с закадычными подружками - светской львицей Пэрис Хилтон и актрисой Линдси Лохан. В марте 2007 года звезда поп-сцены завершила курс реабилитации в центре лечения от алкогольной и наркотической зависимости в Малибу. Тяжелым с моральной точки зрения оказался и судебный процесс по разделу опеки над двумя сыновьями - Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом. В течение года певицу дважды госпитализировали для прохождения цикла психологической реабилитации. С тех пор за сохранностью ее имущества и сбережений следят отец и специально назначенный юрист. Отец также вправе контролировать посещения дочери другими лицами, отбирать слуг и телохранителей, а также обладает неограниченным доступом к ее «истории болезней». Контроль за выполнением этих обязанностей осуществляет суд. Влиятельный журнал Billboard в этом году включил Спирс в пятерку самых хорошо зарабатывающих музыкантов мира. По оценке издания, певица «сделала» за год 38,885 миллионов долларов, из которых 36,4 миллиона долларов поступили от продажи билетов на выступления во время мирового турне 2009 года. По данному показателю поп-звезда уступает лишь ирландской рок-группе U2, ветерану американского рока Брюсу Спрингстину, поп-звезде Мадонне и американо-австралийской группе AC/DC.