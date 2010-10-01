Мадонна не может без фотошопа

52-летняя икона поп-музыки Мадонна предпочитает пользоваться фотошопом, чтобы скрыть свои недостатки. Но всегда остаются оригиналы снимков, которые и попали в интернет. Теперь поклонники звезды могут сравнить Мадонну до и после обработки. Естественно, картина не для слабонервных. Постоянные физические нагрузки просто-таки изуродовали тело звезды. Она перестала быть сексуальной для своих почитателей, теперь она похожа на старую и ужасную женщину, которая вряд ли может привлечь своим внешним видом.