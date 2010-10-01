Валерий Меладзе подарил Джанабаевой дом

Поговаривают, что Джанабаева решилась на отчаянный шаг и поставила Валерию Меладзе ультиматум: либо они с ним создают полноценную семью, либо на встречи с сыном Костей он может больше не рассчитывать. Естественно, певец был потрясен, оказавшись перед таким выбором. Певец предложил Альбине переехать в дом, который недавно купил. Еще в прошлом году Валерий Меладзе приобрел землю в престижном подмосковном поселке Коровино. А несколько месяцев тому назад начал там большое строительство. Приблизительная стоимость возводимого особняка - $1 миллион. «Валера решил, что Ирине и дочкам оставит их старый дом на Рублевке, а в новом - в Коровино - будет жить Альбина с сыном. Альбина, конечно, с радостью приняла царский подарок от Меладзе», - рассказали в окружении артиста. Посмотрим, как будут дальше развиваться их взаимоотношения, и состоится ли долгожданная свадьба.