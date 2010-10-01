Шакира разделась на улице

В новом клипе похудевшая Шакира исполнила «танец живота». Долгожданное видео на новый хит Шакиры «Loca» наконец-то появилось в Сети. В ролике сильно похудевшая певица предстает в привычных открытых нарядах и танцует в фонтане. Съемки проходили в августе в Барселоне. То она полуголой ездит по набережной на роликах, то танцует на пляже, то забирается охладиться прямо в городской фонтан, а затем разъезжает на мотоцикле. А в одной из сцен она переодевается прямо посереди улицы - на радость многочисленным фанатам. Естественно, не обошлось и без «фирменного» танца живота, и это притом, что певица сильно похудела. По этому, у нее на этот раз получилось не так эффектно, как с лишними килограммами на талии. Кстати, теперь Шакире грозит серьезный штраф за неподобающее поведение в общественных местах. Артистка дважды нарушила испанские законы, искупавшись в фонтане и проехавшись на мотоцикле без шлема.