Пугачева будет стареть красиво

Алла Пугачева, которая недавно ушла с эстрады, решила откровенно рассказать о своей жизни вне сцены. Примадонна развеяла множество слухов, которые постоянно циркулируют вокруг ее имени. Певица опровергла информацию о том, что она собирается делать очередную пластическую операцию. По словам Пугачевой, она лишь консультировалась насчет возможного небольшого вмешательства. Однако из-за проблем артистки со здоровьем врачи не решились на «пластику». «Кожа хорошая, но мне нужно было кое-что подправить для съемок. Просто немного подкорректировать овал лица. Но мне отказали. Врачи сказали, что из-за моих проблем с сердцем и из-за того, что я курю, они не пойдут на риск. У меня же еще диабет. Так что придется мне стареть красиво, без всяких пластических операций», - сообщила Алла Борисовна. Как признается Примадонна, сейчас она счастлива и предпочитает проводить время в компании Максима Галкина. Хотя поговаривали, что у Аллы Борисовны депрессия, которую она преодолевает, играя в азартные игры. Однако с казино артистка давно покончила. Уйдя со сцены, Алла Борисовна даже сама занимается домашним хозяйством – убирается и готовит. У звездного семейства даже нет прислуги, так как Пугачевой нравится делать все самой. «Понимаете, когда дома перед глазами постоянно мельтешит третий лишний, то с годами это начинает напрягать. Правда, иногда к нам приезжает моя помощница, но все по дому я стараюсь делать сама. И мне это нравится… Мне очень хорошо рядом с этим человеком. Максим - удивительный человек. Говорят, три года и семь лет - кризисные периоды в браке. А у нас уже десятый год пошел, как мы вместе. И дай бог, чтобы это было надолго», - поделилась Примадонна.