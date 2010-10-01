В Японии закрыли музей Джона Леннона

В день 60-летия Леннона 9 октября 2000 года был открыт музей певца. Его вдова Йоко Оно заключила 10-летний лицензионный контракт с музеем и передала в экспозицию около 130 предметов, включая любимую гитару Леннона, его знаменитые круглые очки, тексты песен и другие. Срок лицензии истек в четверг. Все вещи, находившиеся в экспозиции, вернутся к Оно. В год открытия число посетителей составило 124 тысячи человек. Однако в последние годы музей посещало всего 30 тысяч человек в год. В последний день работы музей вновь обрел былую популярность: перед входом выстроилась очередь - около 100 почитателей таланта участника легендарной группы The Beatles, пожелавших на прощание вновь увидеть вещи Джона Леннона.