У Могилевской - раздвоение личности

Украинская певица и шоувумен очень странным способом борется со стрессовыми и неприятными ситуациями. Некоторое жуткое разделение помогает ей в жизни. Могилевская утверждает, что уже очень давно страдает таким психическим расстройством как раздвоение личности. Себя же 35-летняя певица разделяет на двух совсем разных людей: Наталью Могилевскую - железную леди и девочку Наташеньку - добрую и уязвимую. «Да, у меня раздвоение личности, но так проще. Все, что на самом деле очень ценно и близко для девочки Наташи, то не касается Натальи Могилевской. Иногда Наталья Могилевская поступает так или же говорит такое, что постеснялась бы сказать девочка Наташа», - говорит артистка. Интересно, насколько часто Могилевской приходится менять свой образ. Хотя каждый сам придумывает и находит способы, как бороться с негативом в шоу-бизнесе.