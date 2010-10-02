Влад Дарвин о йоге и спирте

Популярный исполнитель в преддверии выхода своего дебютного альбома «Путь открыт» презентует третий сингл - песню «Йога или спирт». Эксклюзивная премьера трека с философским подтекстом состоится на в понедельник, 4 октября. О новой песне Влад Дарвин говорит следующее: - Человек, в сердце которого умирает настоящая любовь, чаще всего находится на раздорожье, между рассветом и закатом, между йогой и спиртом. Эта песня для тех, кто вчера навсегда попрощался с любимым человеком, а сегодня ему открыт весь мир, но от этого радостнее не становится. Именно в такие моменты мы способны разглядеть истину и открыть себя в новом качестве. Напомним, 29 августа артист презентовал свой второй клип на песню «Гоа» на завершающей вечеринке лета 2010, а вчера Дарвин закончил съемки клипа на песню «Йога или спирт». Премьера видео запланирована на конец октября.