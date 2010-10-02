Женился брат Чулпан Хаматовой

Немногословный 25-летний актер Шамиль Хаматов, прославившийся благодаря сериалу «И все-таки я люблю», связал себя узами брака с коллегой по театру «Современник» - 27-летней Дарьей Белоусовой. Пара вместе играет в спектакле «Джентльмены». «Я очень рада за Шамиля и Дашу, они прекрасная пара, и это очень здорово, что в нашем театре появилась новая семья. Надо это особенным образом отметить!», - заявила бессменный худрук «Современника» Галина Волчек на общем собрании труппы. Отмечать событие будут действительно с размахом. В день рождения Чулпан Хаматовой, в театре закатят тройной пир: в честь именин, свадьбы ее младшего брата и старта нового сезона. О желании проститься с холостяцкой жизнью Шамиль объявил коллегам год назад. 12 месяцев понадобилось ему, чтобы убедиться: кроткая рыжеволосая девушка рядом с ним - действительно та, с кем хочется провести жизнь.