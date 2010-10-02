Виктория Бекхэм изменила имидж

Супруга футболиста Дэвида Бекхэма Виктория вечно изысканная и утонченная. Она носит платья и не снимает шпильки. Даже когда модница проводит время со своими тремя сыновьями, Вики одета с иголочки. Бывшая певица, а теперь секси-мамочка и светская львица, устала выряжаться. В субботу американские папарацци увидели звездную чету на стадионе в Лос-Анджелесе. Родители пришли на футбольный матч, где играл их старший сын Бруклин. Викторию сложно было узнать: драные джинсы, бесформенная футболка, массивная сумка через плечо и пушистый лисий хвост. Она обнималась с супругом и радовалась за успехи сына на поле. Обычно же миссис Бекхэм более сдержанная в проявлении своих чувств и эмоций на публике.